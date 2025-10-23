◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）楽天が花園大・藤原聡大投手をドラフト１位で指名した。単独指名で交渉権が確定した。同日、花園大ＯＢで、人気お笑いトリオの安田大サーカス・クロちゃん（４８）が自身の公式Ｘを更新し、「藤原聡大投手が楽天から１位で指名うけた！！入団すれば花園大から初のプロ野球選手になるしんよー！！プロ野球の後輩ができるしんよー！おめでと