◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）巨人に育成４位で指名を受けた愛知学院大・河野優作投手（２２）が２３日、愛知・日進市の同大学キャンパス内で会見を行った。「いつもはメガ牛丼なのに、今日はミニの半分しか食べられませんでした」と、会議中には何度もトイレへ席を立つなど、非常に緊張した様子だった河野。巨人からの指名の瞬間には、会見場から飛び出してしまうほ