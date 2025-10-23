◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）札幌から車で約１時間の北海道・由仁町から、初のプロ野球選手が誕生する。オリックスに４位指名された札幌日大・窪田洋祐（１８）は、１８６センチ、８８キロの恵まれた体で投手と外野手を務め、今春にはＵ―１８高校日本代表候補にも選出された。オリックスからは外野手として指名を受け、「何かを起こしてくれると期待してもえるような