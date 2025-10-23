◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受け、大阪・吹田市内の同校で会見を開いた。「具体的な目標は立てないですけど、自分のできる精いっぱいのことをやりたいです。歴史に名を残せる選手になりたい」と活躍を誓った。指導に当たる中村良二監督（５７）は現役時代に近鉄、阪神でプレー。昨年２月に同校の指揮官に