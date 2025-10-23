タレントの井上咲楽（２６）が２３日、都内で行われた「映画『プレデター：バッドランド』サバイバルイベント」にお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二（４９）・西村瑞樹（４８）とともに出席した。世界中で熱狂的な人気を誇る映画「プレデター」のシリーズ最新作が１１月７日に全国公開となる。栃木県芳賀郡益子町の自然豊かな家で育った井上は、ドレッドヘア姿を初披露。「実家が山奥で、まきを切って暖をとったりとか