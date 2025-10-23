女優の長澤まさみが２３日、都内で主演映画「おーい、応為」の公開御礼舞台あいさつに登場した。今作は江戸時代が舞台。破天荒な絵師・葛飾北斎（永瀬正敏）とその娘で弟子でもあった応為（長澤）の関係性やそれぞれの人生を描いた作品となっている。公開から１週間がたったが、長澤は周囲の反響を聞かれると、「笑顔で楽しんでくれたという話と、私と同じように応為っていう人の魅力に気づいたというか、親子の物語に感動し