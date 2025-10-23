◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）阪神・藤川球児監督はドラフト会議を終え、「十分だと思います。ご縁が、本当に狙い通りの選手たちですから一つもズレがないですね」と納得の表情を浮かべた。１位入札した創価大・立石正広内野手は３球団競合の末に交渉権を獲得。２位は日大・谷端将伍内野手、３位は筑波大・岡城快生外野手と「打てる野手」をテーマに指名した。支配