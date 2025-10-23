円売り継続、ドル円は１５２円台後半に一段高＝ロンドン為替概況 ロンドン市場は、このところの流れを受けて円売りが継続している。ドル円は東京市場での上昇の流れを受けて152.70付近へと高値を伸ばしている。ユーロ円は177円付近へと上昇、ポンド円も203.70付近に高値を伸ばしている。ただ、ロンドン時間の値動きは東京市場ほどの勢いには欠けており、足元ではじり高の動きになっている。いわゆる高市トレード