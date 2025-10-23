Jリーグは23日、11月1日のルヴァンカップ決勝で行われる国歌斉唱について、2025シーズンのJリーグ応援ソングを担当している女性ボーカルグループ「Little Glee Monster」が務めることを発表した。Little Glee MonsterはJリーグのリリースを通し、「私たちリトグリは『For Decades』と共に、Jリーグ2025シーズンを通して、Jリーグの皆さまや選手、クラブ関係者、そしてサポーターの皆さまと共に走り続けさせていただいています