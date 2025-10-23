徳山海上保安部によりますと22日午後2時半ごろ、周南市の晴海親水公園の護岸から約15メートル沖合の海底（水深5メートル）で異物が発見されました。護岸工事に伴う低質調査を行っていたところ見つかったもので、発見されたのは長さ約170センチ、直径60センチの筒形用のものです。海上自衛隊呉地方総監部に通報したところ、発見された異物は爆発物である可能性は低いものの、現時点では断定できないとして24日、海上自