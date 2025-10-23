夏帆＆竹内涼真主演のドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）の勢いが止まらない。TVerのお気に入り数は117万（10月23日時点、以下同）。『相棒season24』（テレビ朝日系）の97万、『ザ・ロイヤルファミリー』（TBS系）の78万などを抑え、秋ドラマではぶっちぎりの1位だ。視聴率も初回の6.3％から第2話では7.0％に上昇。10月21日放送の第3話も6.8％と好調を維持している。その人気を支えているのが、竹内涼真演じ