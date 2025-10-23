「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、楽天は支配下5選手、育成5選手を指名して交渉権を獲得した。1位では今秋最も評価を高めた大学生投手と言われる藤原聡大投手（花園大）を単独指名した。1メートル77、75キロという細身の体から最速156キロの直球を繰り出す逸材。そして花園大出身初のプロ野球選手が誕生となった。2位で令和初の六大学ノーノー達成した最速152キロ右腕・伊