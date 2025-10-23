68人が犠牲となった新潟県中越地震から23日で21年です。被災地では亡くなった人へ思いを寄せ、記憶をつなぐ1日となりました。新潟県長岡市旧山古志村では地震のあった午後5時56分、鎮魂の祈りに包まれました。2004年に発生した中越地震では最大震度7を観測。68人が犠牲となり12万棟を超える建物が被害を受けました。地元の人「震災を経験しなくても、語り継いでもらえるとありがたい」震災の記憶を次の世代へ、住民たちは思いを新