ソフトバンクは1位でスタンフォード大・佐々木麟太郎内野手の交渉権を獲得した。柳田悠岐が37歳、山川穂高が33歳とベテランの域に入っており、和製大砲の育成が課題となっている。米大学に籍を置く異例の選手だが、佐々木はどうしても欲しい逸材だった。2位〜4位は大学生投手を指名。5位で指名したJR東日本・高橋輶慶内野手も1メートル86、94キロと佐々木に引けを取らない体格を誇る大砲候補。三塁を守れるのも魅力