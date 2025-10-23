「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）阪神が１位から３位まで大卒野手を指名する異例のドラフトとなった。竹内球団副本部長は「野手をほしかったですね。全体的に」と経緯を説明し、「当初の予定通り。補強ポイントも含めていいドラフトができたかなと思います」と語った。まず１位指名で創価大・立石正広内野手を指名。広島、日本ハムと競合する中、藤川球児監督が見事