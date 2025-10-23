トレッキングのベストシーズンが到来中。9月〜11月は気温が安定し、過ごしやすい日が多い時期です。紅葉で山々が秋色に染まるこの季節は、体を動かしたい気持ちも高まりますよね。でもちょっと待って、足元の装備は万全でしょうか。初心者はもちろん、久しぶりに山へ出かける人も、専用シューズを新調してみるのがおすすめ。日本発のリカバリーサンダルブランド「rig FOOTWEAR（リグフットウェア）」から登場した「hoja（ホジャ）