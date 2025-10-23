11人組グローバルボーイズグループ、INIが23日、都内で行われた初ドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（榊原有佑、武桜子、原田太誠監督、10月31日公開）完成披露プレミア試写会に登壇した。21年11月のデビューから4年間の軌跡をたどったもの。試写を見た際は涙するメンバーもいたといい、藤牧京介（26）は「いい映画だったなと思って隣を見たら（松田）迅がめちゃくちゃ泣いてた」と証言。木村柾哉（28）も「席が5