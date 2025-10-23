BREIMENが、10月15日に配信リリースしたデジタルシングル「銀河 / エイリアンズ」より、「エイリアンズ」のMVを本日21時に公開することを発表した。◆BREIMEN 動画「銀河 / エイリアンズ」は、BREIMENが得意とする緻密なアンサンブルとポップな感性が共存する2曲を収録したデジタルシングル。「銀河」は、前作「BALLOON」でのミニマルなアプローチから一転、現実と幻想が交差する世界を“宇宙の旅”になぞらえて描いたポップナンバ