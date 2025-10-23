乃木坂46の4期生・松尾美佑が23日、自身のブログを通じてグループ卒業を発表した。活動は12月31日までで、卒業後は芸能界を引退する。同じく4期生の矢久保美緒も先日卒業を発表したばかりで、相次ぐ報告にファンの間では“卒業ラッシュ”に驚きの声が広がっている。【写真】乃木坂46・矢久保美緒、大学卒業を報告大学名も明かす「これからはアイドル1本になります」松尾はブログで、11月26日発売の40thシングル「ビリヤニ」