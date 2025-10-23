ウルフルズが、2026年5月30日に大阪・万博記念公演もみじ川芝生広場にて＜ヤッサ！2026＞を開催することを発表した。◆ウルフルズ 動画＜ヤッサ！＞は、ウルフルズが毎年開催している恒例の野外ワンマンライブ。2000年から行われており、2025年は、通算20回目25周年の記念すべき公演＜ヤッサ！20/25＞が行われた。そして、さらにその先へ向かう2026年に開催される＜ヤッサ！＞、ウルフルズとファンにとって年に一度の特別なお祭り