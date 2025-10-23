スピードスケートの今季初戦となる全日本距離別選手権は２４日、長野市エムウェーブで開幕する。２３日は会場で公式練習が行われ、男子５００メートルで２２年北京五輪銅メダリストの森重航（オカモトグループ）は「いよいよ始まるなという気持ちが一番。この大会でいいスタートが切れれば、波に乗っていける。思うような滑りができたら」と意気込んだ。昨季はけがの影響などもあって苦しみ、Ｗ杯で一度も表彰台に上がれなかっ