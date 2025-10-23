◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）四国アイランドリーグｐｌｕｓ・徳島から、育成で４選手の名前が呼ばれた。ロッテに育成２位指名を受けた高橋快秀投手は、カーブ、フォークなど４種類の球種を操る最速１５３キロ右腕だ。試合をつくる投球が魅力。西武に育成３位で指名された斉藤佳紳も最速１５５キロを誇り、気持ちを全面に出す投球が持ち味としている。広島の育成２