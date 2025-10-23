9人組アイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」のメンバー・後藤まつりのファースト写真集『後藤まつりファースト写真集まつりがはじまる。』が10月24日（金）に発売される。 後藤まつりファースト写真集まつりがはじまる。 後藤まつりファースト写真集まつりがはじまる。 日夜、ライブに大忙しのアイドルグループ「アイテムはてるてるのみ」に所属、9頭身のキュートすぎる小顔と笑顔が印象的な人気者、知る人ぞ知