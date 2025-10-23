◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）京都国際の清水詩太（うた）内野手（３年）が、ＤｅＮＡから育成１位指名を受けた。福井出身の清水は１年秋からベンチ入りし、２年センバツで甲子園デビュー。同年夏の甲子園では、三塁手として全試合にスタメン出場し、同校の初優勝に貢献した。３年時は４番を担い、夏の甲子園８強入り。エース左腕で高校日本代表にも選出された西村一