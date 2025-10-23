山形県遊佐町沖で計画が進められている洋上風力発電事業の検討部会が23日開かれ、風車の柱や海底ケーブルを設置する「占用区域」の計画が示されました。遊佐町で開かれた検討部会では、総合商社の丸紅や関西電力、地元の総合建設業の丸高などによる山形遊佐洋上風力合同会社が事業計画の進ちょく状況について報告しました。この中で、風車のレイアウト図が示され風車の柱を中心に直径660メートル。また、送電用の海底