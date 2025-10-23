早大からはエースの伊藤樹（仙台育英）が楽天から2位指名を受け、続けて田和廉（早実）も巨人から2位指名となった。野球部の安部寮で伊藤樹を祝福している最中に指名を受けた田和は「何が起こったのか頭が真っ白になりました」と指名されるか不安の中、予想外の上位指名にびっくり仰天したという。伊藤樹は秋田出身ながら中学（秀光）＆仙台育英と楽天は“地元”。「中学の校舎が球場の近く。歓声も聞こえるくらい。小学校の時