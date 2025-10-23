ヘグセス米国防長官（ゲッティ＝共同）【ハノイ共同】ヘグセス米国防長官が11月上旬にもベトナムを訪問する方向で調整していることがベトナム政府関係者や外交筋への取材で23日、分かった。今年はベトナム戦争終結から50年。節目の訪問で和解を演出し、両国の連携強化を打ち出し、対立を深める中国をけん制したい考えだ。ヘグセス氏がマレーシアで10月末から開催予定のASEAN関連会議に出席する方向で調整していることもASEAN外