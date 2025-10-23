俳優の長澤まさみ（３８）が２３日、都内で公開中の主演映画「おーい、応為」の公開御礼舞台あいさつに共演する永瀬正敏（５９）、大森立嗣監督と登場した。天才絵師・葛飾北斎（永瀬）の娘で弟子の応為を描く。親子関係の物語という側面もあり、長澤は「応為は北斎のことを尊敬し、一緒にいられることに幸せを感じていたと思う。大切な人だったんだなと。私自身も両親に感じている」としみじみ。「日々の生活の中であふれる小