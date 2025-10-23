宅配ピザチェーンのピザハットは規格外のピザ生地を利用したクラフトビールを販売すると発表しました。国内の宅配ピザでは初の試みです。ピザハットが発表したのは、規格外のピザ生地を再利用したオリジナルクラフトビールです。すっきりとした飲み口とフルーティーな味わいが特徴で、ピザに合うビールを目指しました。製造工程で出てしまう切れ端などを使用していて、廃棄予定の食材を活かしたクラフトビールを企画販売する会社と