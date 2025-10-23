体調不良で休養していたティモンディの前田裕太が２３日、ＮＨＫＥテレ「天才てれびくん」に復帰した。この日は生放送。古代遺跡を探検する旅で視聴者もテレビのリモコンで参加できるゲーム形式のつくりとなっている。前半は苦戦するてれび戦士たちだったが、後半に「お待たせしました！」と入ってきたのが前田。高岸宏行が「帰ってきたっぽいよ！」と喜ぶと、前田は「ぼくがいない間に萌衣がリーダー頑張ってくれたみたいだ