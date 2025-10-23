新発田市の月岡温泉に新たな店がオープンします。温泉街の活性化を目指すこの取り組み。今回は目にも鮮やかなスイーツです。店内にずらっと並んだのは色とりどりの「ドーナツ」。新発田市の月岡温泉街に10月24日開店するのは、20種類以上のドーナツや揚げパンを提供する「TSUKIOKAドーナツ」です。いち押しは店名にもなっているこちらのドーナツ。軽い口当たりともちもちの食感を楽しむことが