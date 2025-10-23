シャープは、独自の送風設計で高い速乾性能を実現したディンプルフロードライヤー「IB−P300」を発売する。同機は、新開発の「速乾ディンプルノズル」を採用した送風技術「ディンプルフロー」を搭載した。吹出口先端の内側に、ゴルフボールの表面にあるようなディンプル（くぼみ）を施すことで空気の抵抗を抑え、同社独自の生物模倣技術「ネイチャーテクノロジー」を活用した「アマツバメファン」が生み出す高速風を、勢いよく送り