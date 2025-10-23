「XSコンパクトハサミ ギザ刃」デザインフィルは、デザインを通じて生活を楽しくするインスピレーションを提供し、人々のコミュニケーションを豊かにするデザインカンパニー。今回、同社が展開するプロダクトブランド「ミドリ」から、機能性と携帯性を追求したステーショナリーシリーズ「XS（エックスエス）」の新たなアイテムとして、「XSコンパクトハサミ ギザ刃」、「XSセラミックカッター」がラインアップに加わる。また、同シ