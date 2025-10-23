「ベビー母恵夢 チョコレート」ゴディバジャパンは、「ベビー母恵夢 チョコレート」を10月31日から、愛媛県松山市のいよてつ高島屋、11月7日から四国地方内の一部ゴディバショップで数量限定販売する。さらに、11月14日から取扱店を全国の一部ゴディバショップ、GODIVA cafe、GODIVA GO！および全国の一部ゴディバアウトレット店に拡大する。ゴディバから、お菓子の優しい味わいを表現し、母・恵・夢の漢字を当てはめた母恵夢本舗