米沢市によりますと、２３日の午後６時５０分頃、米沢市大字竹井地内でクマ１頭が目撃されました。 体長はおよそ１メートルだということです。 これまでに人的被害は確認されていませんが、市は付近を通る際は注意するよう呼びかけています。