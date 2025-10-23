「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）横浜、中日、楽天でＮＰＢ通算３０勝を挙げたドミンゴ・グスマン氏の息子で、幸福の科学学園のエミール・セラーノ・プレンサ投手は、ソフトバンクから育成７位で指名された。駒大ＯＢのつながりで同校の特別コーチを務める元中日監督・森繁和氏のサポートを受け１年秋に来日。投げては最速１４５キロ、打っては高校通算２２本塁打と