「プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ」（２３日、都内ホテル）ドラフト会議が行われ、支配下で７３人、育成で４３人が指名を受けた。一方でプロ志望届を提出し、候補に挙がっていた選手が指名漏れに涙を飲んだ。高校生ではＵ−１８にも選出された大阪桐蔭の主将でエース・中野大虎投手は育成指名では入団しないと断りを入れていたこともあり、指名漏れ。甲子園出場組では仙台育英・吉川陽大投手