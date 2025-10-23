行天優莉奈 南の島から愛を込めて。 行天優莉奈の「南の島から愛を込めて。」が東映チャンネルにてTV初放送される。『世界で最も美しい顔100人』に3年連続ランクインしたKLP48・行天優莉奈の2ndイメージ。砂浜でのビーチバレーや、Barでの艶やかなポージング、方言交じりの話し方など、さまざまな姿で魅了する。 行天優莉奈 南の島から愛を込めて。(C)2025 Liverpool 行天優莉奈 南の島から愛を込めて。(C)2025 Liverpool 行