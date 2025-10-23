プロ野球のドラフト（新人選手選択）会議で、巨人に１位指名された鷺宮製作所の竹丸和幸投手（２３）は、社会人ナンバーワン投手の呼び声が高い。大学卒業後に飛躍を遂げた左腕は、「毎年安定してチームの貯金を作れるような投手になりたい」と抱負を語った。竹丸投手は、広島・崇徳高時代は控え投手で甲子園の出場経験もなく、高校で野球をやめることも考えたという。それでも、潜在能力を信じる周囲の勧めで城西大でも野球を