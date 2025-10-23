松川るい氏、鈴木英敬氏自民党政務調査会の部会長人事案が23日判明した。旧安倍派に所属し、派閥裏金事件に関係した松川るい元防衛政務官を内閣第2部会長、鈴木英敬元内閣府政務官を総務部会長に起用する。党憲法改正実現本部長に中曽根弘文元外相を起用する方針も固めた。中曽根氏は総裁選で高市早苗首相の推薦人を務めた。24日の総務会で決定する方針だ。関係者が明らかにした。裏金議員を巡っては、高市氏は首相就任前の7日