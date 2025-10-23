ＤｅＮＡは２３日、都内のホテルで行われたプロ野球ドラフト会議で青学大・小田康一郎内野手（２２＝右投左打）を１位で指名した。チームメートの中日１位・中西に続いて会見に臨んだ小田は「素直にうれしい。また、さらに高いレベルで野球をさせていただけるので、感謝を忘れず、プロ野球を代表できるバッターになりたい」と意気込んだ。大学１年からレギュラーで活躍する小田は「同じ左バッターでメジャーリーグも経験され