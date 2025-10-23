◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）掛川西高の石川大峨内野手（３年）が中日から育成２位で指名された。後輩たちと一緒にグラウンドで打撃練習に汗を流したあと、トレーニング室で待機。３年生の仲間たちとドラフト速報を見続け、午後７時３０分に自分の名前を確認した。「ホッとしました。本当にうれしい。励まし続けてくれた同級生のおかげです」と目を潤ませた。同校