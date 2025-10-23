◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）東都３部・上智大の正木悠馬投手が、西武の育成６位で指名された。最速１５３キロの直球に、フォークと２種類のスライダー、ナックルカーブが持ち味。「（支配下指名に）こだわりはない。自分ではい上がっていくしかないので、指名されたら行きたい」と話しており、同大学初のＮＰＢ選手誕生の可能性は高い。異色の経歴をたどってきた。