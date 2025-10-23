歌舞伎俳優の市川團子が２３日、東京・立川ステージガーデンで上演された「立川立飛歌舞伎特別公演」（２６日千秋楽）の「新説小栗判官」で小栗判官と浪七を演じた。團子の祖父・市川猿翁さんが復活させた「當世流小栗判官」をもとにした「新説小栗判官」。今年で３回目の開催となる立川立飛歌舞伎。團子は第一回以来２年ぶりの出演で大役に挑んだ。父・市川中車は仇（かたき）である横山大膳を勤めた。冒頭のあいさつで