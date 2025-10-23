女優の関水渚が２３日放送のＴＢＳ系特番「プロ野球ドラフト会議ＬＩＶＥ」（午後４時４０分」に見届け人として生出演。西武１位・小島大河捕手、日本ハム１位・大川慈英投手、ロッテ２位・毛利海大投手と上位指名トリオを生んだ明大野球部を絶賛した。この日の番組には、明大から小島、大川、毛利の３人が生出演。高校時代、野球部マネジャーを務めた経験を持つ関水はこの日、生中継でエールを送り合う３人を笑顔で見届けた。