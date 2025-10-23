◆２０２５年プロ野球ドラフト会議ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙリポビタンＤ（２３日）ソフトバンクは育成５位で社会人硬式野球クラブ「ＣＬＵＢＲＥＢＡＳＥ」（クラブリベース）の鈴木貴大内野手を指名した。身長１８４センチ、体重９３キロ。神奈川・藤沢清流高、富士大をへて、ＣＬＵＢＲＥＢＡＳＥに加入した２年目の内野手だ。同チームは、ＪＡＢＡ東京都野球連盟に正式加入してから２シーズン目を迎えたばかり