永瀬正敏、長澤まさみ、大森立嗣監督 長澤まさみ、永瀬正敏、大森立嗣監督が23日、都内で行われた映画『おーい、応為』 公開御礼舞台挨拶に登壇した。本作は、江戸時代の絵師・葛飾北斎の娘であり弟子でもあった葛飾応為の物語。応為を主演の長澤が演じ、応為の父・北斎を永瀬、応為の友人で北斎の門下生・善次郎（渓斎英泉）を King & Prince の高橋海人が務めた。公開を迎え、監督の元にも反響の声が届いてい