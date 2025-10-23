この漫画は著者・神谷もち(@mochidosukoi)さんによる、妊活から子育てまでの女性のリアルな葛藤をつづった物語です。妊娠中、身も心も激変していく女性は、自分でもその「激流」をコントロールできる場合ばかりではありませんよね。自分でもどうすればいいか分からないまま、気持ちがアップダウンしたり、体の調子が整わなかったりします。一方で、その状況に巻き込まれているのは女性だけでなく、一番身近にいる家族も同様