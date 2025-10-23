山形市内では、22日から23日にかけてクマの目撃が相次いでいます。目撃を受け、近くの小中学校では保護者が車などで下校の送迎を行う対応が取られました。阿部悠太郎記者「住宅地からほど近いこちらでクマが目撃されました。近くには小中学校もあります」23日午前9時前、山形市花楯の田んぼでクマ1頭を目撃したと警察に通報がありました。市によりますと、クマの体長はおよそ1メートルとみられ、逃げた方向はわからないとい