「プロ野球ドラフト会議supportedbyリポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、中部大元野球部の田沢徹汰外野手は指名されなかった。田沢は津田学園から中部大に進学したが、今年野球部を退部。指名を待ったが、声は掛からなかった。田沢の父は元阪神・上坂太一郎氏でもある。上坂氏は、王子製紙春日井からドラフト5位で阪神に入団。俊足が野村克也監督の目に留まり「F1セブン」の一人として、通算141安打を記録。07年